Bogdan Bogdanović muči se sa povredom još od Evropskog prvenstva, a i kada nije povređen, ove sezone pruža daleko slabije partije nego inače, te je jasno da bi mogao da napusti Los Anđeles Kliperse.

U noći za nama Klipersi su izgubili od Filadelfije sa 128:113, a Bogdan nije bio u sastavu.

Ipak, ono što "bode oči" je da u sastavu nije bilo ni Džejmsa Hardena za koga se pojavila vest da je zatražio trejd!

Poznati NBA insajder Šams Čaranija, Harden bi mogao da bude trejdovan u Klivlend, a pojedini smatraju da bi u ovaj posao Klipersi mogli da uključe i Bogdanovića. Sve bi moralo da se reši u narednih 48 sati pošto je prelazni rok u NBA ligi otvoren do 5. februara.

Pored ovog trejda, za Bogdana su se pojavile informacije da bi mogao da završi i u Bruklin Netsima i to u poslu u kom bi put Los Anđelesa, u tim Klipersa krenuo Majkl Porter Džunior.

- Los Anđeles Klipersi su imali užasan početak sezone, ali su od tada pobedili u 16 od poslednje 21 utakmice, što je najbolji učinak u NBA ligi. Porter Džunior je pod ugovorom do sezone 2026/27, što se savršeno poklapa sa ugovorima Džejmsa Hardena i Kavaja Lenarda. Hajde da razložimo zašto bi Klipersi na kraju mogli da uđu u trejd sa Netsima za Portera Džuniora - pišu američki mediji, a čuveni Bličer riport je izneo ovu ideju, u kojoj je važan segment Bogdan Bogdanović.

Navodno bi Netsi dobili Džona Kolinsa, Bogdana Bogdanovića, zamenu pikova prve runde 2031. godine i zamenu pikova prve runde 2032. godine, zaštićenu u top deset, a Klipersi Majkla Portera Džuniora.

Šta će se na kraju desiti i da li će Bogdan Bogdanović napustiti Kliperse, ostaje da se vidi.

