Slušaj vest

Srpski reprezentativac, Nikola Jović, bio je deo urnebesnog snimka Majami Hita koji je zapalio i nasmejao čitavu Floridu.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jović je teren zamenio školskom klupom, postao "Mr. Jović" i održao čas srpskog jezika svojim saigračima.

Tajler Hiro i Kel'el Ver su se našli u klupama i nisu se najbolje snašli sa srpskim jezikom. Pokušavali su da kažu reči kao što su zdravo, učitelj, kikiriki i pomoć, a reakcije su neprocenjive.

- Ne razumem tvoj jezik, Niko - priznao je Ver u jednom trenutku, a potom je dodao:

- Niko, padam razred!

Pogledajte kako je izgledao ovaj urnebesni pokušaj igrača Majamija da pričaju srpski jezik:

Ne propustiteKošarkaNIKOLA ĆE OVAJ MEČ ŽELETI DA ZABORAVI ŠTO PRE! Oslabljeni Bulsi iznenadili Majami, Jović ništa nije mogao da ubaci! (VIDEO)
Nikola Jović
KošarkaJOVIĆEVO VEČE ZA ZABORAV! Očajan učinak Srbina u porazu Majamija!
Nikola Jović
KošarkaNIKOLA JOVIĆ PONOVO DVOCIFREN! Dobra partija Srbina u pobedi Majamija protiv Finiksa (VIDEO)
Nikola Jović u dresu Majamija
KošarkaSRBIN JE RADIO ŠTA JE HTEO, ODIGRAO JE MEČ ZA PAMĆENJE! Nikola Jović razbio Jutu, pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice! VIDEO
Nikola Jović na meču protiv Jute

 BONUS VIDEO:

Eurobasket 2025: Nikola Jović posle pobede nad Estonijom Izvor: Kurir