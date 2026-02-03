Nikola Jović održao je čas srpskog jezika saigračima iz Majamija.
SNIMAK NIKOLE JOVIĆA ZAPALIO FLORIDU! Srbin u urnebesnom izdanju, a njegovi saigrači iz Majamija - u neverici! (VIDEO)
Srpski reprezentativac, Nikola Jović, bio je deo urnebesnog snimka Majami Hita koji je zapalio i nasmejao čitavu Floridu.
Jović je teren zamenio školskom klupom, postao "Mr. Jović" i održao čas srpskog jezika svojim saigračima.
Tajler Hiro i Kel'el Ver su se našli u klupama i nisu se najbolje snašli sa srpskim jezikom. Pokušavali su da kažu reči kao što su zdravo, učitelj, kikiriki i pomoć, a reakcije su neprocenjive.
- Ne razumem tvoj jezik, Niko - priznao je Ver u jednom trenutku, a potom je dodao:
- Niko, padam razred!
Pogledajte kako je izgledao ovaj urnebesni pokušaj igrača Majamija da pričaju srpski jezik:
