Trener košarkaša Dalasa Džejson Kid kažnjen je sa 35.000 dolara zbog javnog kritikovanja suđenja i korišćenja vulgarnog jezika tokom izjava za medije, objavila je NBA liga.

Dalas je izgubio od Hjustona u nedelju rezultatom 111:107, a Kid je bio vidno nezadovoljan suđenjem.

"Sudije nisu obavile svoj posao. Bili su užasni", rekao je Kid na konferenciji za novinare posle utakmice.

Kid je smatrao da je ruki Kuper Fleg fauliran kada je pokušao da šutira i promašio na 25 sekundi pre kraja, a dok je Dalas zaostajao za dva poena.

Trener Dalasa je konferenciju za medije završio odgovorom punim psovki posle kritika koje je dobio zbog korišćenja Flega kao plejmejkera iako je on imao malo iskustva na toj poziciji pre nego što je ušao u NBA.