Dati 84 koša, imati 14 skokova i 10 asistencija i sve to za pola sata igre. E, upravo ovo je ostvario izvesni Danijel Kirakosjan.

U prvenstvu Jermenije, u duelu klubova BKMA - US Titans 160:102, mladi košarkaš je pružio partiju o kojoj piše ceo svet.

Spektakularna utakmica

Danijel Kirakosjan je uz pomenuti tripl dabl, imao i fantastičan šut iz igre za dva poena 36/45, za tri 7/12 i slobodna bacanja 5/6. Uz indeks korisnosti od čak 98! Valja pomenuti da Danijel Kirakosjan ima samo 20 godina, da igra na pozicijama plejmejkera i beka, i da je visok svega 180 cm.

Za šest dana Danije Kirakosjan napuniće 21 godinu. Odrastao je u ruskom košarkaškom sistemu, gde je počeo kao mlađi igrač u moskovskom klubu „Trinta“ pod trenerom Jevgenijem Gorbunovim, postižući dobre rezultate i u tadašnjim takmičenjima.

Igrao u Americi

Učestvovao je i u američkom školskom košarkaškom sistemu, igrao je za "Saint Monica Preparatory" i "Southern Coast Academy", ali zbog problema sa obrazovnim dokumentima nije debitovao u NCAA diviziju II i propustio sezonu.

U sezoni 2025/26 potpisao je jednogodišnji ugovor sa ekipom Temp-SUMZ Revda, šampionom ruske Superlige (drugi rang takmičenja).

Iz Rusije stigao u Jermeniju

Otišao je na pozajmicu u jermensku A ligu u klub BKMA, gde je pružio ekstremno impresivnu utakmicu sa 84 poena, 14 skokova i 10 asistencija i time oborio rekord ligaških predstava. Očigledno je da su se na toj utakmic igrale loše odbrane, ali nije mala stvar ubaciti 84 poena.

Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Jermenije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.