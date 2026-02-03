Slušaj vest

Nikola Jokić će osmi put biti deo NBA Ol-star meča. Ali, očekuje se da on neće biti jedini Srbin na vikendu svih zvezda u Gradu anđela. Biće ih trojica.

Kako Meridian sport nezvanično saznaje iz izvora u Los Anđelesu, Darku Rajakoviću se smeši klupa Internacionalnog tima, što bi značilo da će ceo njegov stručni štab učestvovati na Ol-star meču. Tu će onda biti i Ivo Simović, još jedan trener koji je počeo u Crvenoj zvezdi.

Poznato je da su Džej Bi Bikerstaf (Detroit) i Mič Džonson (San Antonio) još ranije obezbedili mesta na klupama. Bikerstaf zato što su Pistonsi tim sa najboljim skorom na Istoku, Džonson jer su Spursi drugi na Zapadu (Mark Dejgnolt, trener Oklahome Siti, ne može da bude dve godine uzastopne – pravilo NBA lige).

Ali, s obzirom da će ove godine premijerno biti uveden nov sistem gde će 24 najbolja igrača lige biti raspoređena u tri tima, potreban je još jedan trener. A kako će jedna ekipa biti sastavljena od internacionalaca, Rajaković bi trebalo uskoro da dobije poziv od Adama Silvera, komesara lige.

Daleko od toga da je Darku ova uloga poklonjena, s obzirom da je Toronto najbolji četvrti tim Istoka i pominjao se čak među kandidatima za trenera godine u NBA.

