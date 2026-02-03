Slušaj vest

Mega je u ovoj rundi takmičenja pobedila kao domaćin Crvenu zvezdu sa 107:102, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Marković.

On je utakmicu završio sa 29 poena, deset skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 41.

Podsetimo, trener Crvene zvezde Saša Obradović je imao šta da zameri Bogoljubu Markoviću, najboljem igraču Mege zbog odluke da u poslednjim sekundama, u trenutku kada je meč rešen, sa svoje polovine sprintom krene prema košu Crvene zvezde.

Mladi srpski košarkaš u dresu Milvoki Baksa

Marković je zakucao, ali je vreme isteklo pa poeni nisu važili, pa je ostao na 29 poena, a uz to je imao 10 skokova, šest asistencija, dve ukradene i nijednu izgubljenu loptu.

Ekipa Mege će u narednom kolu regionalnog takmičenja dočekati Spartak.

