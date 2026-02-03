Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 17. kola ABA lige, objavljeno je iz tog takmičenja.
SPAKOVAO 29 POENA ZVEZDI, RAZBESNEO OBRADOVIĆA JEDNIM POTEZOM, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Bogoljub Marković nagrađen za brutalnu partiju, on je MVP!
Mega je u ovoj rundi takmičenja pobedila kao domaćin Crvenu zvezdu sa 107:102, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Marković.
On je utakmicu završio sa 29 poena, deset skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 41.
Podsetimo, trener Crvene zvezde Saša Obradović je imao šta da zameri Bogoljubu Markoviću, najboljem igraču Mege zbog odluke da u poslednjim sekundama, u trenutku kada je meč rešen, sa svoje polovine sprintom krene prema košu Crvene zvezde.
Marković je zakucao, ali je vreme isteklo pa poeni nisu važili, pa je ostao na 29 poena, a uz to je imao 10 skokova, šest asistencija, dve ukradene i nijednu izgubljenu loptu.
Ekipa Mege će u narednom kolu regionalnog takmičenja dočekati Spartak.
