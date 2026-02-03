Slušaj vest

U studiju emisije „Super indirektno“, emitovane u ponedeljak uveče, došlo je do žustre verbalne razmene između Milana Kalinića i Vladana Tegeltije. Očekivano, do rasprave je došlo zbog večitih rivala, Crvene zvezde i Partizana.

Kalinić, poznat kao vatreni pristalica crveno-belih, i Tegeltija, koji je do nedavno bio angažovan u KK Partizan, sukobili su stavove tokom debate o širenju mržnje u sportu.

Tenzična atmosfera dodatno je podgrejana kada je Tegeltija podsetio Kalinića na navodne uvrede upućene Željku Obradoviću nakon poraza reprezentacije na Evropskom prvenstvu 2005. godine u Novom Sadu, što je izazvalo novu rundu oštrih replika u studiju.

- Tvoje je pravo da ne voliš Obradovića, a ja dobro znam i zašto ga ne voliš - zato što je partizanovac. Ti si njega 2005. vređao u Novom Sadu. Je l si zaboravio? Znaš ko me podsetio? Moj snimatelj – rekao je Tegeltija, a Kalinić je odmah odgovorio: - Nije tačno, ma nije tačno.

Svoj komentar u tom momentu izneo je i drugi gost emisije, Dragan Jakoviljević:

- A šta je trebalo, da mu aplaudiraš za onaj poraz?

Tegeltija je nastavio:

- Mi prolazimo, u Spensu, i ti vičeš meni iza leđa "J***o te ovaj tvoj Željko Obradović."

1/3 Vidi galeriju Milan Kalinić na utakmici Foto: Printscreen

Kalinić je na to burno odreagovao.

- Ja to rekao? To nije tačno, nemoj da izmišljaš. Jel vidiš ti kako si... eto, to je širenje mržnje. Ti kad slažeš ovako da sam ti rekao ovo što si ti rekao... To je ono što ti pričam, širenje mržnje. Ti sad kad ovo kažeš, slušaju navijači Partizana i danas-sutra neko može da mi priđe na ulici - rekao je Kalinić.

Tegeltija je upitao:

- Misliš da ja nemam problem sa navijačima Crvene zvezde?

Usledio je momentalan odgovor Kalinića...

- Misliš da je zbog mene? Nisam te nigde pomenuo, čoveče.

Tegeltija je potom u raspravu uveo i Nebojšu Čovića, poručivši Kaliniću da mu je on predsednik kluba, uz podsećanje da je Kalinić i član skupštine. Ta opaska očigledno je pogodila Milana, koji je burno reagovao, pa je rasprava dodatno eskalirala.

- Ma ne interesuje me, bre. Čović nije moj predsednik. Nemoj da si bezobrazan više, Tegeltija, bre. Ja sam član skupštine Zvezde, ne njegove. On nije više predsednik Zvezde. Jel vidiš koliko si pokvaren? Bezobrazan si, pokvaren si, prljav si - poručio je Kalinić.