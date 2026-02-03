Slušaj vest

NBA zvezda bio je svojevrsni mentor mladom Murinenu na Evropskom prvenstvu, gde je Finska stigla do četvrtog mesta, a na tom putu su senzacionalno savladali i Srbiju.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

“Mislim da je napravio ogroman korak– od srednjoškolske košarke do Evrolige. To bi bilo teško za svakoga, naročito 18-godišnjaka. Nisam uspeo da ispratim sve što se dešava. Mislim da, ako nastavi da radi, bez obzira na to šta bude radio, na kraju će sve shvatiti i uklopiće se”, rekao je Lauri Markanen.

Murinen od kada je za trenera Partizana stigao Đoan Penjaroja dobija sve manje i manje minuta, pa ga tako neće biti ni na duelu protiv Makabija.

“Znam da želi da ide na koledž u SAD, iako ne znam šta će tačno uraditi. Mislim da će mu mnogo značiti što je najpre sa nama dobio minute na Evrobasketu i video košarku na zaista visokom takmičarskom nivou, a zatim i dobio priliku da provede godinu ili više u Evroligi. Ne brinem se za njega. Svako se razvija u drugačije vreme. Mika ima atletske predispozicije da to iznese”, ispričao je Lauri Markanen.

Nisu poznati razlozi zbog čega Finac ne dobija veću minutažu makar u ABA ligi, dok je daleko od nekog prostora u Evroligi.