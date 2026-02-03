Slušaj vest

Novi format uključuje utakmicu između ekipe SAD, koju čine igrači iz ove države protiv "Ostatka sveta", a 46-godišnjem Rajakoviću ovo će biti prvi put da kao glavni trener predvodi ekipu na Ol-staru, nakon što je 2014. bio pomoćnik treneru Oklahome Skotu Bruksu.

Toronto ove sezone zauzima peto mesto na tabeli Istočne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa skorom 30/21, a kanadski tim je na putu da obezbedi prvi plasman u plej-of nakon 2022. godine.

Rajaković je trenersku karijeru počeo sa 16 godina u Srbiji, da bi potom otišao u Španiju. Od 2012. godine radi u SAD, gde je bio pomoćni trener u Oklahomi, Finiksu i Memfisu, pre nego što je u junu 2023. godine preuzeo mesto glavnog trenera Toronta.

Takođe je bio deo stručnog štaba reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu 2019. godine u Kini.

Rajaković će biti jedan od najmanje četiri člana Toronta koji će učestvovati na Ol-Staru: Skoti Barns će igrati na Ol-star utakmici, dok će Kolin Marej-Bojls i Elajdža Martin nastupati u utakmici "Zvezda u usponu".

Ol-star vikend na programu je od 13. do 15. februara u Los Anđelesu, a NBA liga će u utorak uveče saopštiti konačan spisak igrača za ovu utakmicu.

(Beta)

