Nikola Otašević, nekadašnji plejmejker Budućnosti, na zanimljiv način je najavio novi okršaj podgoričkog kluba i crveno-belih i rekao da očekuje pobedu domaćina u "Morači".

Derbiji ova dva rivala godinama unazad imaju posebnu težinu, naročito od sezone 2018. kada je Budućnost osvojila titulu. Od tada, njihovi susreti često su donosili tenzije koje su prevazilazile granice parketa, uz prekide utakmica i događaje koji su ostali upamćeni, poput situacije iz 2020. godine kada beogradski tim nije doputovao u Podgoricu zbog, kako je tada navedeno, bezbednosnih razloga i preporuka srpskih službi.

Novi duel zakazan je za ponedeljak, a Budućnost u njega ulazi rasterećeno, pošto je već obezbedila prvo mesto pred start Top 8 faze. Otašević je u podkastu "Dva i po košarkaša" bez dileme izneo svoju prognozu.

"Ovi moji igraju odlično ove godine, tako da očekujem pobedu i želim da je najavim odmah", poručio je Otašević.

U razgovor se uključio i jedan od voditelja podkasta, bivši košarkaš Crvene zvezde Mile Ilić, koji je primetio da crveno-beli igraju dva meča kod kuće, pa potom dolaze u Podgoricu "lagano do Morače".

Otašević je na tu opasku odgovorio provokativno, podsećajući na ranije događaje:

"Možda i ne dođete, imate vi običaj da otkažete."

Nikola Otašević je dres Budućnosti nosio od 2007. do 2011. godine.