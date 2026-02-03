Slušaj vest

Kup Radivoj Korać na programu je od 18. do 21. februara u Nišu, a u dogovoru sa televizijom Arena sport poznate su i satnice utakmica.

Spartak i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati.

OKK Beograd Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: KSS/Vanja Pršić, Privatna arhiva

 Dan kasnije, 19. februara, igraju MegaOKK Beograd (17.00 sati) i PartizanFMP (20.00 sati).

Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. feburara, od 17 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.

U slučaju zahteva TV Arena sport i/ili MUP-a, organizator zadržava pravo promene satnice odigravanja utakmica. Nakon početka Finalnog turnira, utvrđene satnice se ne mogu menjati, osim u slučaju vanrednih okolnosti koje nisu mogle biti unapred predviđene.

Klubovi su u obavezi da dostave svu potrebnu dokumentaciju za licenciranje ekipe do ponedeljka, 16. februara do 12.00 sati.

