POZNATE SATNICE KUPA RADIVOJ KORAĆ: Evo kada će na teren Zvezda i Partizan
Kup Radivoj Korać na programu je od 18. do 21. februara u Nišu, a u dogovoru sa televizijom Arena sport poznate su i satnice utakmica.
Spartak i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati.
Dan kasnije, 19. februara, igraju Mega – OKK Beograd (17.00 sati) i Partizan – FMP (20.00 sati).
Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. feburara, od 17 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.
U slučaju zahteva TV Arena sport i/ili MUP-a, organizator zadržava pravo promene satnice odigravanja utakmica. Nakon početka Finalnog turnira, utvrđene satnice se ne mogu menjati, osim u slučaju vanrednih okolnosti koje nisu mogle biti unapred predviđene.
Klubovi su u obavezi da dostave svu potrebnu dokumentaciju za licenciranje ekipe do ponedeljka, 16. februara do 12.00 sati.