Kup Radivoj Korać na programu je od 18. do 21. februara u Nišu, a u dogovoru sa televizijom Arena sport poznate su i satnice utakmica.

Spartak i Zlatibor sastaće se 18. februara od 17.00 časova, dok će istog dana na teren Crvena zvezda i Borac od 20.00 sati.

Prva polufinalna utakmica na programu je u petak, 20. feburara, od 17 sati, a druga od 20.30 časova. Finale je zakazano za subotu, 21. februara, u 20.30 sati.

U slučaju zahteva TV Arena sport i/ili MUP-a, organizator zadržava pravo promene satnice odigravanja utakmica. Nakon početka Finalnog turnira, utvrđene satnice se ne mogu menjati, osim u slučaju vanrednih okolnosti koje nisu mogle biti unapred predviđene.