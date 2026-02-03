Slušaj vest

Džekson Džunior, koji je u sezoni 2022/23 proglašen za najboljeg odbrambenog igrača Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), u Jutu je prešao u sklopu trejda kojim su Grizlisi dobili Valtera Klejtona Džuniora, Kajla Andersona, Tejlora Hendriksa, Džordžesa Nijanga i tri buduća pika prve runde NBA drafta.

Uz Džeksona Džuniora, dvostrukog ol-stara NBA lige, u ekipu Džeza su prešli i Džon Končar, Vins Vilijams Džunior i nekadašnji košarkaš Partizana Džok Lendejl.

Džekson Džunior (26) ove sezone u proseku beleži 19,2 poena, 5,8 skokova, 1,9 asistencija, 1,5 blokada i jednu ukradenu loptu za ekipi Grizlisa, koja zauzima 11. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 19/29.

Juta se nalazi na 13. poziciji na Zapadu sa 15 pobeda i 35 poraza.

(Beta)