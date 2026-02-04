Slušaj vest

Nakon poraza od aktuelnog šampiona Oklahome, Denver je doživeo neuspeh i na meču protiv lidera Istočne konferencije.

U noći između utorka i srede Nagetsi su na gostovanju poraženi od Detroit Pistonsa rezultatom 124:121.

Očajno prvo poluvreme skupo je koštalo tim iz Kolorada. Jokiću i ostatku tima ništa nije polazlo za rukom u prvom delu meča, pa je domaćin na odmor otišao sa ogromnih plus 19. Probudili su se Nagetsi u nastavku, uspeli su da priđu na posed zaostatka u samom finišu meča, ali ne i do potpunog preokreta. U uzbudljivoj završnici Detroit je sačuvao prednost i na kraju zasluženo upisao pobedu.

Imao je Nikola Jokić lepe brojke na kraju susreta, ali ni na ovom meču nije bio na svom prepoznatljivom nivou - posebno u prvom delu meča, kada je imao neke zasta loše sekvence. Jednomesečna pauza zbog povrede kolena očito je ostavila traga, pa će Srbinu biti potrebno malo vremena da pronađe svoj ritam.

Na kraju, Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije, ali je ponovo imao i veliki broj izgubljenih lopti - čak pet.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 32 poena, dok je Pejton Votson dodao 19.

U pobedničkom timu istakao se sjajni Kejd Kaningem sa 29 poena, a pratio ga je Dankan Robinson sa 20.

