Šokantna scena viđena je na utakmici u Detroitu.

Detroit - Denver, dabl-dabl Jokića u porazu od Pistonsa Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Najbolji igrač Pistonsa, Kejd Kaningem, zadao je izuzetno bolan udarac srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Kaningem je čuvao Džamala Mareja, Nikola je prišao kako bi napravio blok, a onda je dobio bolan udarac i završio na parketu.

Dok je pokušavao da obiđe blok Kaningem je uhvatio Srbina za međunožje! Nikola je sa bolnom grimasom završio na parketu, a Kaningemu je odmah dosuđen faul. Gledale su sudije i snimak kako bi utvrdile da li je bilo elemenata za nesportski faul, međutim, procenili su da nije.

Pogledajte sraman potez zvezde Pistonsa:

Inače, Denver je na gostovanju poražen od Detroita rezultatom 124:121, a Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium