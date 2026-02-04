Bomba je odjeknula - Harden se seli u redove bivšeg NBA šampiona.
gotovo
BOMBASTIČAN TREJD U NBA LIGI! Harden napustio Kliperse, evo gde nastavlja karijeru!
Slušaj vest
Završen trejd Klipersa i Klivlenda!
Iskusni NBA superstar, Džejms Harden (37), karijeru će nastaviti u Klivlend Kavalirsima.
Klipersi i Kavsi napravili su razmenu plejmejkera - Harden odlazi u Klivlend, a u suprotnom smeru ide Darijus Garland i budući pik druge runde NBA drafta, potvrdio je čuveni NBA insajder Šams Čaranija.
Harden će pokušati sa Kavsima da ostvari san - da konačno osvoji šampionski prsten. Nije mu to pošlo za rukom sa Oklahomom, Hujustonom, Bruklinom, Filadelfijom i Klipersima, pa će u paru sa Ol-star bekom Donovanom Mičelom pokušati da se domogne trofeja.
Džejms Harden Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AP Photo/David Zalubowski
Vidi galeriju
Inače, Harden ima igračku ociju za sezonu 2026/27, pa ukoliko ne bude želeo da ostane u Kavsima biće slobodan u izboru nove sredine.
Reaguj
Komentariši