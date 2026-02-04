Slušaj vest

Završen trejd Klipersa i Klivlenda!

Iskusni NBA superstar, Džejms Harden (37), karijeru će nastaviti u Klivlend Kavalirsima.

Klipersi i Kavsi napravili su razmenu plejmejkera - Harden odlazi u Klivlend, a u suprotnom smeru ide Darijus Garland i budući pik druge runde NBA drafta, potvrdio je čuveni NBA insajder Šams Čaranija.

Harden će pokušati sa Kavsima da ostvari san - da konačno osvoji šampionski prsten. Nije mu to pošlo za rukom sa Oklahomom, Hujustonom, Bruklinom, Filadelfijom i Klipersima, pa će u paru sa Ol-star bekom Donovanom Mičelom pokušati da se domogne trofeja.

Džejms Harden Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AP Photo/David Zalubowski

Inače, Harden ima igračku ociju za sezonu 2026/27, pa ukoliko ne bude želeo da ostane u Kavsima biće slobodan u izboru nove sredine.

Ne propustiteKošarkaSRAMAN TRETMAN - JOKIĆA UBIJAJU OD BATINA, A SUDIJE SE PRAVE LUDE! Treneru Denvera se smučilo da gleda nepravdu, pa zagrmeo na konferenciji!
Nikola Jokić, Finiks - Denver
KošarkaSRAMAN POTEZ - RIVAL UHVATIO JOKIĆA ZA MEĐUNOŽJE! Nikola pao na parket i previjao se od bolova! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIJE TO JOŠ UVEK ONAJ PRAVI JOKIĆ! Kasno "paljenje" i novi poraz Denvera, Nikola prespavao prvo poluvreme! (VIDEO)
Nikola Jokić
EvroligaPARTIZAN TEŠKO OŠTEĆEN U TEL AVIVU: Pogledajte šta se desilo kod poslednjeg koša Makabija! Sudije su ovo morale da vide!
Makabi, Partizan, Evroliga

Džimi Klark trojka za pobedu na Makabi Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot