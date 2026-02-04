Klipersi i Kavsi napravili su razmenu plejmejkera - Harden odlazi u Klivlend, a u suprotnom smeru ide Darijus Garland i budući pik druge runde NBA drafta, potvrdio je čuveni NBA insajder Šams Čaranija.

Harden će pokušati sa Kavsima da ostvari san - da konačno osvoji šampionski prsten. Nije mu to pošlo za rukom sa Oklahomom, Hujustonom, Bruklinom, Filadelfijom i Klipersima, pa će u paru sa Ol-star bekom Donovanom Mičelom pokušati da se domogne trofeja.