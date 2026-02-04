Slušaj vest

Košarkaši Majamija doživeli su težak poraz prethodne noći.

Košarkaši Atlante Hoks savladali su tim sa Floride rezultatom 127:115, a junak utakmice bio je fantastični Džejlen Džonson koga ove sezone često porede sa Nikolom Jokićem.

Džonson je zabeležio svoj deveti tripl-dabl u sezoni, pošto je meč završio sa 29 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

Pratio ga je Si Džej Mekalum sa 26 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Haime Hakez sa 21 poenom.

Nikola Jović imao je skromnu minutažu na ovom meču. Reprezentativac Srbije za sedam minuta igre postiga je pet poena. Ubacio je jednu trojku iz tri pokušaja i dva slobodna bacanja. Uz to zabeležio je i dva skoka.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: