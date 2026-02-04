Slušaj vest

Nagetsi su izgubili od Pistonsa u gostima rezultatom 124:121.

Srpski centar Nikola Jokić je za 33 minuta na terenu upisao 24 poena, 15 skokova i četiri asistencije, a nakon meča u Detroitu svoje utiske za RTS izneo je upravo Jokić.

"Tokom čitavog prvog poluvremena nismo uspevali da dođemo do pravih šuteva. Zapravo, dolazili smo do otvorenih šuteva, ali ih nismo pogađali. Imali su 19 poena prednosti nakon prvog dela. Vratili smo se uz agresivnu igru, ali nismo pogodili i odbranili se kad je trebalo. Ovo je svakako lekcija za nas i nadam se da će nam to drugo poluvreme poslužiti kao pokazatelj načina na koji treba da igramo", rekao je Jokić.

Govorio je potom i o svojoj povredi.

"To je bio prvi put ovde da sam se povredio ozbiljnije i to nije bila u pitanju košarkaška povreda. Bilo mi je žao jer sam bio u dobrom ritmu pre toga. Sada je sve super. Hvala Košarkaškom savezu Srbije na nagradi za najboljeg igrača 2025. godine. Drago mi je zbog toga što je Darko Rajaković dobio mesto trenera na Ol-staru, čestitam mu i želim svu sreću u nastavku sezone", naveo je Jokić.

Pomoćni trener u Denveru Ognjen Stojaković je takođe prokomentarisao Jokićevu povredu, ali i učinak ekipe bez njega na terenu.

"Svi smo se uplašili. Povreda je izgledala mnogo ozbiljnije nego što jeste. To je sada stvar prošlosti, mada Jokić ima restrikciju i dalje što se tiče minuta provedenih na terenu. Sve je sada kako treba. Uvek se isto zagrevamo i kada to daje rezultate, ne menjamo ništa. Momci koji su dobili priliku u njegovom odsustvu su se pokazali veoma dobro i zadovoljni što smo tu gde jesmo pred Ol-star", izjavio je Stojaković.

Denver se trenutno nalazi na trećem mestu Zapadne konferencije sa 33 pobede i 18 poraza.

