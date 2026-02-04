Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći na gostovanju ekipu Bruklina rezultatom 125:109.

Za trijumf tima iz Los Anđelesa bili su nazaslužniji Lebron Džejms i Luka Dončić.

Luka Dončić i Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Popularni "Kralj" ubacio je 25 poena uz sedam asistencija i tri skoka, dok je Luka dodao 24 poena uz šest skokova i pet asistencija.

U poraženom timu najefikasniji bio je bivši as Denvera Majkl Porter Junior sa 21 poenom.

Lejkersi su trenutno peti na Zapadu sa skorom 30-19.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

