Dvojac jezeraša bio je nezaustavljiv.
NBA
LUKA I LEBRON BLISTALI U BRUKLINU! Lejkersi rutinski savladali Netse (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći na gostovanju ekipu Bruklina rezultatom 125:109.
Za trijumf tima iz Los Anđelesa bili su nazaslužniji Lebron Džejms i Luka Dončić.
Luka Dončić i Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia
Popularni "Kralj" ubacio je 25 poena uz sedam asistencija i tri skoka, dok je Luka dodao 24 poena uz šest skokova i pet asistencija.
U poraženom timu najefikasniji bio je bivši as Denvera Majkl Porter Junior sa 21 poenom.
Lejkersi su trenutno peti na Zapadu sa skorom 30-19.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
