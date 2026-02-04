Tanderi stigli do 40. pobede u sezoni.
Košarka
ŠAMPION MELJE SVE PRED SOBOM! Oklahoma deklasirala Orlando, Hartenštajn ostvario prvi tripl-dabl u karijeri!
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander sa 20 poena, Lu Dort je dodao 18, Čet Holmgren 16, a impresivan učinak imao je i Ajzea Hartenštajn koji je prvi put u karijeri zabeležio tripl-dabl. Za svega 23 minuta igre upisao je 12 poena, 10 skokova i 10 asistencija.
U poraženom timu najefikasniji je bio Džejlen Sags sa 20 poena, dok je Bankero dodao 17.
Oklahoma je postala prvi tim koji je ove sezone stigao do 40 pobeda. Tanderi sada imaju skor 40-11 i lideri su na Zapadu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
