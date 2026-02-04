Najefikasniji u pobedničkom timu bio je aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander sa 20 poena, Lu Dort je dodao 18, Čet Holmgren 16, a impresivan učinak imao je i Ajzea Hartenštajn koji je prvi put u karijeri zabeležio tripl-dabl. Za svega 23 minuta igre upisao je 12 poena, 10 skokova i 10 asistencija.