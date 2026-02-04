Slušaj vest

Nikola Jokić se vratio u tim posle povrede i oporavka od iste.

Nakon što je propustio 16 utakmica centar je bio u timu na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa koju su Nagetsi odigrali kao domaćini u Koloradu. Utakmicu je obeležio upravo povratak Somborca, ali i veče srpskog nasleđa, kao i neverovatna odluka Denvera.

Nagetsi pred svaki meč predstave "Heroja utakmice", a baš za ovaj dan su odabrali generala koji je učestvovao u bombardovanju Srbije 1999. godine, preneo je na društvenoj mreži "X" Džejk Šapiro, analitičar i novinar blizak Denver Nagetsima.

Kada je reč o "Heroju utakmice", radi se o čoveku koji je jedan od dobitnika priznanja "Kosovo campaign medal", za zasluge u akcijama NATO-a na teritoriji Srbije.

"Kosovo campaign medal" je vojno odlikovanje koje je ustanovljeno 2000. godine i dodeljuje se pripadnicima oružanih snaga SAD koji su učestvovali u operacijama u vezi sa Kosovom i Metohijom, uključujući i vazdušnu kampanju NATOA-a 1999. godine i kasnije misije u regionu.

Jeziva je činjenica da je baš na ovaj dan kada je trebalo da se slavi srpsko nasleđe i povratak Srbina, najboljeg košarkaša na svetu, posle povrede, odabran "heroj" koji je bombardovao Srbiju.

Kako god da je došlo do ovakve situacije, ovo je neverovatan propust Denver Nagetsa.

