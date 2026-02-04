Slušaj vest

Nikola Jokić se vratio u tim posle povrede i oporavka od iste.

Nakon što je propustio 16 utakmica centar je bio u timu na utakmici protiv Los Anđeles Klipersa koju su Nagetsi odigrali kao domaćini u Koloradu. Utakmicu je obeležio upravo povratak Somborca, ali i veče srpskog nasleđa, kao i neverovatna odluka Denvera.

Povratak na teren posle najduže pauze u NBA karijeri. Foto: Screenshot

Nagetsi pred svaki meč predstave "Heroja utakmice", a baš za ovaj dan su odabrali generala koji je učestvovao u bombardovanju Srbije 1999. godine, preneo je na društvenoj mreži "X" Džejk Šapiro, analitičar i novinar blizak Denver Nagetsima.

Kada je reč o "Heroju utakmice", radi se o čoveku koji je jedan od dobitnika priznanja "Kosovo campaign medal", za zasluge u akcijama NATO-a na teritoriji Srbije.

"Kosovo campaign medal" je vojno odlikovanje koje je ustanovljeno 2000. godine i dodeljuje se pripadnicima oružanih snaga SAD koji su učestvovali u operacijama u vezi sa Kosovom i Metohijom, uključujući i vazdušnu kampanju NATOA-a 1999. godine i kasnije misije u regionu.

Jeziva je činjenica da je baš na ovaj dan kada je trebalo da se slavi srpsko nasleđe i povratak Srbina, najboljeg košarkaša na svetu, posle povrede, odabran "heroj" koji je bombardovao Srbiju.

Kako god da je došlo do ovakve situacije, ovo je neverovatan propust Denver Nagetsa.

Ne propustiteKošarka"TO MI SE PRVI PUT DOGODILO..." Jokić prošao kroz težak period i otkrio za čim žali: Bio sam u dobrom ritmu...
Nikola Jokić
KošarkaSRAMAN TRETMAN - JOKIĆA UBIJAJU OD BATINA, A SUDIJE SE PRAVE LUDE! Treneru Denvera se smučilo da gleda nepravdu, pa zagrmeo na konferenciji!
Nikola Jokić, Finiks - Denver
KošarkaSRAMAN POTEZ - RIVAL UHVATIO JOKIĆA ZA MEĐUNOŽJE! Nikola pao na parket i previjao se od bolova! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIJE TO JOŠ UVEK ONAJ PRAVI JOKIĆ! Kasno "paljenje" i novi poraz Denvera, Nikola prespavao prvo poluvreme! (VIDEO)
Nikola Jokić

Bonus video:

Nikola Jokić najbolji košarkaš u Srbiji u izboru KSS Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić