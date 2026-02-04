Slušaj vest

U sredu je u "Kući košarke" potpisan ugovor između Košarkaškog saveza Srbije i Grada Niša o organizaciji finalnog turnira Kupa Radivoj Korać za sezonu 2025/26.

Pored predstavnika medija, ovom svečanom događaju prisustvovali su potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić, generalni sekretar KSS Mićo Radanović, direktor marketinga kompanije Mocart koja će treću godinu zaredom biti naslovni sponzor Kupa Dejan Kosanović, komesar Kupa Branka Aleksića, komesar za bezbednost Branko Jovčić, komesar za suđenje Milorad Milojković i predstavnik sektora takmičenja KSS Milan Tasić.

Posle promotivnog videa o gradu domaćinu, prisutnima se obratio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

“Želim da se zahvalim svima što su ponovo podržali Niš kao mesto gde će ponovo da se igra završni turnir Kupa Radivoj Korać. Ovaj turnir nama puno znači, mi smo navikli na njega, jer je dugi niz godina kod nas. Iako je turnir vlasništvo Košarkaškog saveza Srbije, mi Nišlije nekako volimo da ga svojatamo i kažemo „naš Kup Radivoj Korać“. Zahvalnost svima koji su učestvovali u odlučivanju da Niš ponovo bude domaćin, mislim da ćemo kroz saradnju sa KSS i ove godine pokazati da podižemo stvari na jedan viši nivo, a taj viši nivo za mene kao gradonačelnika ne znači samo kvalitet koji će se definitivno videti na terenu u samoj košarci, već i u sposobnostima organizatora. Na nama je da se dokažemo kao organizatori, zajedno sa KSS, a to vidimo i u tome da ćemo ponovo organizovati i Mini kup. Organizacija jednog takvog turnira je nešto najlepše što možemo da poklonimo našoj deci, jer ćemo mladim snagama uliti nadu da ovaj sport ima dobru budućnost. Zato bih pozvao sve ljude koji vole košarku da od 18. do 21. februara dođu u Niš, pogledaju kvalitetnu košarku, da se u Nišu dobro osećaju i da ovo bude praznik sporta u našem gradu. Predsedniče KSS, hvala vam na podršci za organizaciju Kupa…”.

KSS, Kup Radivoj Korać

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović zahvalio se gradonačelniku Niša i rekao:

“Niš već ima toliko iskustva, ovo je 16. put od kada takmičenje nosi ime legendarnog Radivoja Koraća, 21. put ukupno, tako da o iskustvu i gostoprimstvu nema potrebe da pričamo. Mislim da će sve biti u najboljem mogućem redu i na visokom nivou. Niš se prijavio i ove godine, gradonačelnik i ja smo još pre tri meseca razgovarali na tu temu da li da Niš ponovo bude domaćin, naravno nemam ništa protiv… Bilo je određenih sugestija u vezi nekih pristupa i izmena, koje smo zajednički napravili, pa očekujemo da i ove godine sve prođe na najbolji način. Naravno, sa svim onim parametrima koje smo naveli, sa nultom tolerancijom u smislu vređanja, to moram da naglasim, takođe nultom tolerancijom u smislu regularnosti… Sudije mogu da greše, ali te greške moraju da budu u domenu nečega što je eventualno prisutno u sportu. Ljudi iz KSS će isto biti prisutni u Nišu, sarađivaće sa ljudima iz Grada Niša, kako bi ta organizacija protekla u najboljem redu. Novo je da smo se dogovorili, u okviru odluke, da ćemo probati da refundiramo troškove ovog događaja prvo Gradu Nišu, a onda sve što preostane klubovima na prostoru Regionalnog košarkaškog saveza Istočne Srbije, koji će kao suorganizator biti uključen u celu priču. Naravno da želim da Kup protekne u najboljem mogućem redu i verujem da će tako i biti, i da onaj ko je najbolji to pokaže na terenu i tako osvoji Kup Radivoja Koraća. Gradonačelniče hvala vama i vašim ljudima na svemu, na saradnji, tu smo da zajednički eventualno rešavamo neke izazove koji se budu pojavili, mada, iskreno, ne očekujem neke probleme…“, rekao je predsednik KSS dr Nebojša Čović.

Usledio je svečani deo i potpisivanje ugovora.

Finalni turnir Kup Radivoj Korać će se u dvorani „Čair“ u Nišu igrati čak 21. put, i to od 18. do 21. februara, po sledećem rasporedu:

Sreda, 18. februar

17.00: Spartak Subotica – Zlatibor.

20.00: Crvena zvezda i Borac.

Četvrtak, 19. februar

17.00: Mega – OKK Beograd.

20.00: Partizan – FMP.

Petak, 20. februar

16.30: Prvo polufinale.

20.30: Drugo polufinale.

Subota, 21. februar

20.30: Finale.

