Vučević (35), dvostruki ol-star Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), u Boston je prešao u sklopu trejda u kom je u Čikago došao Anferni Sajmons. Seltiksi i Bulsi su takođe razmenili i po pik druge runde NBA drafta.

Crnogorski centar je u dosadašnjem delu sezone u proseku beležio 16,9 poena, devet skokova i 3,8 asistencija za ekipu Čikaga, koja je deveta na tabeli Istočne konferencije sa 24 pobede i 26 poraza.

Sajmons (26) je sve utakmice u dosadašnjem delu sezone započinjao kao rezerva, i za u proseku 24,5 minuta postizao 14,2 poena po meču za drugoplasirani tim na tabeli Istočne konferencije.

Boston, šampion NBA lige u sezoni 2023/24, je drugi na Istoku sa skorom 31/18.

(Beta)

