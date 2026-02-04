Slušaj vest

Dejvis je samo jedan od osmorice igrača koji su deo trejda između Dalasa i Vašingtona, piše I-Es-Pi-En (ESPN).

Uz Dejvisa, u Vašington se sele i nekadašnji igrač Partizana Dante Egzum, Džejden Hardi i Danđelo Rasel, dok u Dalas dolaze Kris Midlton, Ej Džej Džonson, Malaki Brenem i Marvin Begli.

Podsetimo, za Vašington nastupa bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević.

Entoni Dejvis Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Pored toga, Maveriksi su dobili i dva izbora u prvom i tri izbora u drugom krugu drafta.

Dalas je trenutno na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 19/31, dok je Vašington pretposlednji na Istoku sa 13 pobeda i 36 poraza.

Ne propustiteKošarkaTEŠKA POVREDA ZVEZDE DALASA! Crne slutnje se obistinile: Entoni Dejvis mora na operaciju!
Lauri Markanen i Entoni Dejvis
KošarkaNIŠTA OD TREJDA! Amerikanci potvrdili: Nije bilo razgovora...
Entoni Dejvis i Nikola Jokić
KošarkaENTONI DEJVIS SRUŠIO HJUSTON! Dalas stigao do pobede, uz sjajan meč iskusnog centra! (VIDEO)
Entoni Dejvis
KošarkaGLUPOST VEKA! Isplivali podaci koji otkrivaju sav besmisao trejda Dončića!
Luka Dončić

Nikola Jokić zna unapred akciju Dalasa Izvor: TV Arena sport