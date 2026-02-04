Dosadašnji košarkaš Dalasa Entoni Dejvis karijeru će nastaviti u Vašingtonu, preneli su danas američki mediji.
Košarka
OGROMAN ŠOK U NBA LIGI! OVAJ TREJD NIKO NIJE OČEKIVAO! Entoni Dejvis će igrati zajedno sa Srbinom, a sa njim ide i bivši košarkaš Partizana!
Slušaj vest
Dejvis je samo jedan od osmorice igrača koji su deo trejda između Dalasa i Vašingtona, piše I-Es-Pi-En (ESPN).
Uz Dejvisa, u Vašington se sele i nekadašnji igrač Partizana Dante Egzum, Džejden Hardi i Danđelo Rasel, dok u Dalas dolaze Kris Midlton, Ej Džej Džonson, Malaki Brenem i Marvin Begli.
Podsetimo, za Vašington nastupa bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević.
Entoni Dejvis Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Pored toga, Maveriksi su dobili i dva izbora u prvom i tri izbora u drugom krugu drafta.
Dalas je trenutno na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 19/31, dok je Vašington pretposlednji na Istoku sa 13 pobeda i 36 poraza.
Reaguj
Komentariši