Los Anđeles Klipersi preuzeli su prava na Vanju Marinkovića od Bruklin Netsa.
TREJDOVAN VANJA MARINKOVIĆ: Iznenađujuće vesti stigle iz Amerike - igrač Partizana i Bogdan Bogdanović postaju saigrači!
Iznenađujuće vesti stižu iz Amerike.
Vanja Marinković Foto: Starsport
Košarkaš Partizana Vanja Marinković trejdovan je u Los Anđeles Kliperse od Bruklin Netsa
Tako je kompletiran trejd kojim je Kris Pol prešao iz Los Anđelesa u Toronto.
Vanja Marinković je trenutno povređen i za njega je sezona najverovatnije završena.
Marinković je izašao na draft 2019. godine, kada je izabran od strane Sakramento Kingsa kao 60. pik.
Njegova prava su potom 2022. godine preuzeli Memfis Grizlisi, da bi februara 2024. godine, Bruklin Netsi dobili prava na srpskog košarkaša.
I na njih su imali prava sve do sada, kada ih preuzima Los Anđeles Kipersi, gde igra Bogdan Bogdanović.
