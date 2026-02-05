Slušaj vest

Nestvaran meč viđen je prethodne noći u čuvenom Medison Skver Gardenu.

Denver je zabeležio treći uzastopni poraz, pošto je posle dva produžetka izgubio na gostovanju od ekipe Njujork Niksa rezultatom - 134:127.

Njujork - Denver, tripl-dabl Jokića u Medison Skver Gardenu Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Gotovo sat vremena trajala je košarkaška drama u "Velikoj jabuci". Tokom čitavog meča nijedan tim nije uspevao da se odlepi na dvocifrenu prednost, Denver je promašio šut za pobedu u regularnom delu, izvukao se u zadnji čas u prvom produžetku, a onda pao u drugom posle šoua nestvarnog Džejlena Bransona.

Nikola Jokić, koji se nedavno vratio na teren posle jednomesečne pauze, na trenu je proveo gotovo 45 minuta. Zabeležio je Srbin i prvi tripl-dabl u 2026. godini, ali ni to nije pomoglo Nagetsima da ostvare trijumf.

Nikola je meč završio sa 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija, ali je očajno šutirao za tri poena - verovali ili ne, ubacio je samo jednu trojku iz čak 13 pokušaja!

Sve što košarka može da ponudi videli smo na ovom meču - nestvarnu borbu na terenu, atraktivne poteze, preokrete, impresivne individualne učinke, dva produžetka, nažalost i jednu povredu.

Njujork je sjajno otvorio meč, poveo sa 11:2, a onda je usledio šou Džamala Mareja, koji je ubacio čak 20 poena u prvoj deonici i vratio Nagetse u meč - 30:28.

Denver je na startu druge četvrtine preuzeo kontrolu, napravio preokret i u završnici poluvremena imao +7, ali domaćin pravi seriju 11:2 i na poluvreme odlazi sa minimalnom prednošću 55:53.

Sličan scenario viđen je i u trećoj četvrtini. Denver je na krilima Jokića ponovo došao do osetnije prednosti 70:63, ali u finišu Niksi preuzimaju kontrolu, prave veliki preokret odlaze na +9 (83:74).

Uspeli su Nagetsi da se vrate, pa smo u završnici regulanog dela gledali pravu dramu. Na 13 sekundi pre kraja meča Džamal Marej je postigao koš za izjednačenje (108:108). Imali su Nagetsi i šansu da završe posao posle 48 minuta igre, pošto su na 0.6 sekundi pre kraja imali šut za pobedu. Pokušao je Nikola Jokić da stavi tačku na meč, ali nije uspeo. Iz izuzetno teške pozicije uputio je šut za tri - lopta se odbila od tablu i izašla iz obruča, pa je utakmica otišla u produžetak.

Bio je Njujork na pragu pobede nakon dodatnih pet minuta. Vodio je domaćin 119:117, ali je Denver imao poslednji napad na meču. Marej je uputio šut za tri i promašio, ali je Bridžis u borbi za skok napravio faul nad Kristijanom Braunom na 0.3 sekunde pre kraja, pa su Nagetsi dobili dva slobodna bacanja. Iskoristio je Braun oba i odveo meč u drugi produžetak.

Na krilima fenomenalnog Bransona, Niksi na startu drugog produžetka uspevaju da se odlepe i posle gotovo sat vremena borbe stignu do vredne pobede.

Najefikasniji akter meča bio je upravo Džejlen Branson, koji je utakmicu završio sa 41 poenom, osam skokova i devet asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: