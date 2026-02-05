Slušaj vest

Košarkaši Denvera posle dva produžetka poraženi su na gostovanju od ekipe Njujork Niksa - 134:127.

Ni odlično izdanje Nikole Jokića nije pomoglo ekipi iz Kolorada da zabeleži trijumf u čuvenom Medison Skver Gardenu.

Njujork - Denver, tripl-dabl Jokića u Medison Skver Gardenu Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Nikola je zabeležio 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija i tako stigao do svog 181. tripl-dabla u karijeri.

Nikola se sada izjednačio sa legendarnim Oskarom Robertsonom na drugom mestu večne liste po broju tripl-dablova, pa je ispred njega ostao samo Rasel Vestbruk sa 207 ostvarenih tripl-dablova.

Zanimljivo, Jokiću je za 181 tripl-dabl bila potrebna 781 utakmica, a Robertsonu čak 1039.