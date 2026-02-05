Slušaj vest

Bolan poraz doživeli su Denver Nagetsi prethodne noći u Medison Skver Gardenu, pošto su posle dva produžetka izgubili od Njujorka rezulatom - 134:127.

Njujork - Denver, tripl-dabl Jokića u Medison Skver Gardenu Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Mogao je sjajni Nikola Jokić da reši pitanje pobednika posle 48 minuta igre, ali je lopta izašla iz obruča nakon nejgovog šuta u poslednjoj sekundi regularnog dela utakmice.

Somborac, koji se nedavno vratio na teren posle jednomesečne pauze, na trenu je proveo gotovo 45 minuta. Zabeležio je Nikola i tripl-dabl, ali ni to nije pomoglo Nagetsima da slave u "Velikoj jabuci".

Jokić je meč završio sa 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija, ali je očajno šutirao za tri poena - verovali ili ne, ubacio je samo jednu trojku iz čak 13 pokušaja!

Jedna da je ušla, sve bi bilo drugačije. Ali lopta jednostavno nije htela da prođe kroz obruč. Naime, na 0.6 sekundi pre kraja Nikola je iz izuzetno teške pozicije uspeo da uputi šut za tri - lopta se odbila od tablu i izašla iz obruča, pa je meč otišao u produžetak.

Pogledajte kako je Nikola promašio šut za pobedu:

