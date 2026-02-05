Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić po ko zna koji put ispisao je istoriju NBA lige.

Na meču protiv Njujorka zabeležio je svoj 181. tripl-dabl u karijeri i tako se izjednačio sa legendarnim Oskarom Robertsonom na drugom mestu večne liste.

Njujork - Denver, tripl-dabl Jokića u Medison Skver Gardenu

Kada su ga nakon meča pitali da prokomentariše neverovatan podvig, Nikola je reagovao u svom stilu - kao da se ništa značajno nije desilo.

Naime, srpski novinar saopštio je Nikoli da je izjednačio rekord legendarnog Robertsona. Čestitao mu je na istorijskom uspehu i pitao ga kako se oseća.

Nikola se nasmejao i kratko poručio:

"Aha, pa super. Ne razmišljam o tome".

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Još jednom je pokazao da mu individualni rekordi i priznanja ne znače puno i da mu je na prvom mestu uspeh tima - a njegov tim je doživeo poraz, pa je Srbin bio prilično utučen nakon utakmice.

Nismo mogli da pogodimo naše šuteve, igrali su dobru odbranu, imali smo priliku i nismo odgovorili na njihovu seriju. Imali smo šanse, ali nismo uspeli... Nisam mogao da pogodim ništa (1/13 za tri poena ), posebno kako je meč odmicao, dešava se, idem da vežbam nazad u salu", rekao je Jokić.

Osvrnuo se i na detalj koji je ozbiljno zabrinuo navijače. Naime, u prvoj četvrtini pao je na parket i uhvatio se za levu nogu, pa su mnogi u momentu pomislili da je obnovio povredu kolena. Srećom, sa kolenom je sve u najboljem redu.

"To je bio skočni zglob, nije to koleno koje je bilo povređeno, ništa što mi je smetalo da igram kasnije. Izvrnuo sam malo zglob, nadam se da nije ništa strašno, kad to splasne videćemo", rekao je Jokić.

"Osećam se dobro, ne osećam nikakav umor", dodao je Nikola.