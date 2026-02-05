BOGDAN SE VRATIO I ODMAH ZAVRŠIO NA RINGIŠPILU! Kapiten Srbije zaigrao posle duge pauze - i nije se proslavio! Klipersi doživeli težak poraz! (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Klipersa doživeli su ubedljiv poraz prethodne noći.
Na kriima maestralog Donovana Mičela Klivlend je deklasirao tim iz LA rezultatom - 124:91.
Posle više od mesec dana pauze konačno smo na terenu mogli da vidimo i srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića.
Vratio se Bogi posle neugodne povrede, ali nije se proslavio - videlo se da je van ritma i da će mu biti potrebno vreme da pronađe pravu formu. Proveo je na terenu 12 minuta i upisao samo dva poena (1/4 iz igre) uz skok i asistenciju.
Imao je i nesreću da završi na "ringišpilu" sjajnog Mičela - superstar Klivlenda u jednom napadu izvozao je našeg kapitena...
Mičel je bio i najzaslužniji za trijumf Kavsa, pošto je meč završio sa 29 postignutih poena. Tajson je ubacio 17, a novi igrač Klivlenda Denis Šruder 11 poena.
Najefikasniji u poraženom timu bio je iskusni Kavaj Lenard sa 25 postignutih poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: