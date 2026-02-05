Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa doživeli su ubedljiv poraz prethodne noći.

Na kriima maestralog Donovana Mičela Klivlend je deklasirao tim iz LA rezultatom - 124:91.

Posle više od mesec dana pauze konačno smo na terenu mogli da vidimo i srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića.

Vratio se Bogi posle neugodne povrede, ali nije se proslavio - videlo se da je van ritma i da će mu biti potrebno vreme da pronađe pravu formu. Proveo je na terenu 12 minuta i upisao samo dva poena (1/4 iz igre) uz skok i asistenciju.

Imao je i nesreću da završi na "ringišpilu" sjajnog Mičela - superstar Klivlenda u jednom napadu izvozao je našeg kapitena...

Mičel je bio i najzaslužniji za trijumf Kavsa, pošto je meč završio sa 29 postignutih poena. Tajson je ubacio 17, a novi igrač Klivlenda Denis Šruder 11 poena.

Najefikasniji u poraženom timu bio je iskusni Kavaj Lenard sa 25 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: