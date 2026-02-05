Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa doživeli su ubedljiv poraz prethodne noći.

Na kriima maestralog Donovana Mičela Klivlend je deklasirao tim iz LA rezultatom - 124:91.

Posle više od mesec dana pauze konačno smo na terenu mogli da vidimo i srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića.

Vratio se Bogi posle neugodne povrede, ali nije se proslavio - videlo se da je van ritma i da će mu biti potrebno vreme da pronađe pravu formu. Proveo je na terenu 12 minuta i upisao samo dva poena (1/4 iz igre) uz skok i asistenciju.

Imao je i nesreću da završi na "ringišpilu" sjajnog Mičela - superstar Klivlenda u jednom napadu izvozao je našeg kapitena...

Mičel je bio i najzaslužniji za trijumf Kavsa, pošto je meč završio sa 29 postignutih poena. Tajson je ubacio 17, a novi igrač Klivlenda Denis Šruder 11 poena.

Najefikasniji u poraženom timu bio je iskusni Kavaj Lenard sa 25 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaNOVINAR SAOPŠTIO JOKIĆU DA JE ISPISAO ISTORIJU - Njegova reakcija je potpuni hit! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaKAD NEĆE - ONDA NEĆE! Pogledajte kako je Nikola Jokić promašio šut za pobedu, lopta izašla iz obruča! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaTRENUTAK KADA SU SE SVI ZALEDILI! Jokić pao i ostao da leži - odmah se uhvatio za povređenu nogu! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaOVO ŠTO SRBIN RADI, KOŠARKA NE PAMTI: Nikola Jokić još jednom ispisao istoriju - samo jedan čovek je sada ispred njega!
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets