San Antonio je ove sezone Oklahomina najveća noćna mora!

Tim koji melje sve pred sobom sa Sparsima ne može da izađe na kraj - čak četiri poraza ove sezone doživeli su Tanderi od ekipe San Antonija.

Prethodne noći Sparsi su savladali aktuelnog šampiona rezulatom 116:106.

Najefikasniji u velikom trijumfu San Antonija bio je Keldon Džonson sa 25 poena, Viktor Vembanjama zabeležio je 22 poena i 14 skokova, dok je Dearon Foks uz 15 poena imao i 10 asistencija.

U ekipi Oklahome, koja je bila bez povređenog Šeja Gildžesa-Aleksandera, najefikasniji bio je Kenrič Vilijams sa 25 poena, Džejlin Vilijams dodao je 24, a Eron Vigins 20.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: