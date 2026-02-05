Slušaj vest

Košarkaši Minesote posle velikog preokreta savladali su ekipu Toronta rezulatom 128:126.

Timbervulvsi su nadoknadili zaostatak od 18 poena i prvi put još od 21. januara 2004. godine zabeležili trijumf u Torontu.

Entoni Edvards je predvodio Minesotu sa 30 poena, a najbolje su ga pratili Bouns Hajland sa 20 i Džejden Mekdenijels sa 19 poena.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U timu trenera Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendom Ingram sa 25 i Imanuel Kvikli sa 23 poena, dok je Skoti Barns upisao 22 poena i deset skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaNOĆNA MORA ŠAMPIONA! San Antonio zna kako protiv Oklahome: Sparsi ponovo srušili Tandere - četvrti put ove sezone! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
KošarkaBOGDAN SE VRATIO I ODMAH ZAVRŠIO NA RINGIŠPILU! Kapiten Srbije zaigrao posle duge pauze - i nije se proslavio! Klipersi doživeli težak poraz! (VIDEO)
Bogdan Bogdanović
KošarkaNOVINAR SAOPŠTIO JOKIĆU DA JE ISPISAO ISTORIJU - Njegova reakcija je potpuni hit! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaKAD NEĆE - ONDA NEĆE! Pogledajte kako je Nikola Jokić promašio šut za pobedu, lopta izašla iz obruča! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets