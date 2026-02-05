Slušaj vest

Košarkaši Minesote posle velikog preokreta savladali su ekipu Toronta rezulatom 128:126.

Timbervulvsi su nadoknadili zaostatak od 18 poena i prvi put još od 21. januara 2004. godine zabeležili trijumf u Torontu.

Entoni Edvards je predvodio Minesotu sa 30 poena, a najbolje su ga pratili Bouns Hajland sa 20 i Džejden Mekdenijels sa 19 poena.

U timu trenera Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendom Ingram sa 25 i Imanuel Kvikli sa 23 poena, dok je Skoti Barns upisao 22 poena i deset skokova.

