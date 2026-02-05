Timbervulvsi su nadoknadili zaostatak od 18 poena.
nba
DARKOVI REPTORSI IZGUBILI DOBIJEN MEČ! Nestvaran preokret i pobeda Minesote u Torontu - posle 22 godine!
Timbervulvsi su nadoknadili zaostatak od 18 poena i prvi put još od 21. januara 2004. godine zabeležili trijumf u Torontu.
Entoni Edvards je predvodio Minesotu sa 30 poena, a najbolje su ga pratili Bouns Hajland sa 20 i Džejden Mekdenijels sa 19 poena.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
U timu trenera Darka Rajakovića najefikasniji su bili Brendom Ingram sa 25 i Imanuel Kvikli sa 23 poena, dok je Skoti Barns upisao 22 poena i deset skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
