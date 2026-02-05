Košarkaš Milvokia se propisno obrukao.
nba
AUUU, KAKAV BLAM - POKUŠAO DA IMITIRA JOKIĆA, PA ISPAO SMEŠAN! Da li je ovo najgore dodavanje u istoriji?! Ljudi gledaju i cepaju se od smeha! (VIDEO)
Jedno od najgorih dodavanja u istoriji najjače lige sveta viđeno je prethodne noći na meču između Milvokija i Nju Orleansa.
Milvoki je posle produžetka savladao Pelikanse rezultatom 141:137, a u finišu regularnog dela meča propisno se obrukao košarkaš Baksa Kajl Kuzma.
Pokušao je Kuzma da izvede dodavanje u stilu Nikole Jokića, pa je na kraju ispao smešan.
Naime, na 1.8 sekundi pre isteka regularnog dela utakmice, pri rezultatu 128:128, Kuzma je izvodio loptu ispod svog koša. Pokušao je da pronađe Tarnera na drugoj strani, bacio je pas preko celog terena, ali lopta je završila u autu, daleko od saigrača.
Bilo je to jedno od najgorih dodavanja ikada...
