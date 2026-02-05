Slušaj vest

Dosadašnji košarkaš Atlante Kristaps Porzingis karijeru će nastaviti u Golden stejtu, preneli su noćas američki mediji.

U trejdu dogovorenom između dva tima, Porzingis će preći u redove Voriorsa, dok će na drugu stranu Džonatan Kuminga i Badi Hild, piše I-Es-Pi-En (ESPN).

Voriorsi su, takođe, poslali i centra Trajsa Džeksona Dejvisa u Toronto u zamenu za pik u drugoj rundi na predstojećem draftu.

Golden stejt trenutno ima skor od 27/24 i osmi je na tabeli Zapadne konferencije.

Beta

Ne propustiteKošarkaAUUU, KAKAV BLAM - POKUŠAO DA IMITIRA JOKIĆA, PA ISPAO SMEŠAN! Da li je ovo najgore dodavanje u istoriji?! Ljudi gledaju i cepaju se od smeha! (VIDEO)
Kajl Kuzma
KošarkaDARKOVI REPTORSI IZGUBILI DOBIJEN MEČ! Nestvaran preokret i pobeda Minesote u Torontu - posle 22 godine!
Darko Rajaković
KošarkaNOĆNA MORA ŠAMPIONA! San Antonio zna kako protiv Oklahome: Sparsi ponovo srušili Tandere - četvrti put ove sezone! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
KošarkaBOGDAN SE VRATIO I ODMAH ZAVRŠIO NA RINGIŠPILU! Kapiten Srbije zaigrao posle duge pauze - i nije se proslavio! Klipersi doživeli težak poraz! (VIDEO)
Bogdan Bogdanović

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets