ZAVRŠEN JOŠ JEDAN BOMBASTIČAN TREJD - Porzingis stigao kod Stefa Karija!
Dosadašnji košarkaš Atlante Kristaps Porzingis karijeru će nastaviti u Golden stejtu, preneli su noćas američki mediji.
U trejdu dogovorenom između dva tima, Porzingis će preći u redove Voriorsa, dok će na drugu stranu Džonatan Kuminga i Badi Hild, piše I-Es-Pi-En (ESPN).
Voriorsi su, takođe, poslali i centra Trajsa Džeksona Dejvisa u Toronto u zamenu za pik u drugoj rundi na predstojećem draftu.
Golden stejt trenutno ima skor od 27/24 i osmi je na tabeli Zapadne konferencije.
