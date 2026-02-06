Slušaj vest

Trener košarkaša Borca Saša Ocokoljić rekao je da je Kluž sjajna ekipa i dodao da će njegov tim dati sve od sebe da dođe do pozitivnog rezultata u predstojećoj utakmici ABA lige.

"Kluž je vrhunska ekipa, redovan učesnik plej-ofa Evrokupa u poslednje tri godine, a i u ABA ligi čvrsto drži treće mesto u našoj grupi, iza evroligaša Dubaija i Partizana", rekao je Ocokoljić, objavljeno je na sajtu čačanskog kluba.

"Kluž gaji jedan izuzetno ofanzivan stil igre, vodeći je tim cele ABA lige po broju postignutih poena, čak 93 po utakmici. Igra brzo, dosta eksploatiše igru u tranziciji, lider je u ligi i po broju asistencija, a individualni kvalitet koji poseduje sigurno je na zavidnom nivou", dodao je on.

U poslednjem, 18. kolu prvog dela takmičenja u ABA ligi, košarkaši Borca će u subotu dočekati Kluž. Čačanski tim je trenutno peti na tabeli Grupe A ABA lige sa šest pobeda i devet poraza, dok je Kluž treći sa skorom 9/6.

Ako Borac pobedi, a Igokea izgubi od Krke u Novom Mestu, čačanski tim će se naći u Top8 fazi regionalnog takmičenja.

"Utakmica sa FMP-om pre nekoliko dana, osim pobede, donela nam je i određene probleme sa povredama. Radimo sve da budemo kompletni i da izađemo na teren sa ciljem da damo i više od maksimuma i pokušamo da dođemo do pozitivnog rezultata protiv odlične ekipe Kluža" rekao je Ocokoljić.

Utakmica Borac - Kluž na programu je u subotu od 18.00.

Beta