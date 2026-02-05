Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić priredio je jednoj vernoj navijačici iznenađenje za pamćenje.

Uspešna mlada preduzetnica i vlasnica poznate pekare "Astorija" u Čikagu, Tanja Jeftenić, otkrila je kako je superstar Denver Nagetsa ulepšao rođendan njenoj mami Suzi.

Uz zajedničku fotografiju mame Suzi i proslavljenog srpskog asa, Tanja je je na svom Instgram nalogu opisala kako je izgledao susret sa najboljim igračem sveta.

"Mislim da svako ko zna moju mamu zna koliko voli Nikolu, pa sam joj pre nego što smo sišli dole rekla da me ne bruka ako ga vidimo" napisala uz osmeh je otkrila Tanja i dodala:

"Bila je toliko srećna što ga vidi, počela je da plače".

Astoria

Tanja Jeftenić je poznata i priznata mlada preduzetnica koja više od deceniju vodi poznatu kafe-pekaru "Astoria" u Čikagu, a glavnu reč u kuhinji vodi upravo mama Suzi.

Specijaliteti poput sarme, bureka, domaćih kolača i torti njihov su zaštitni znak.