Mladi srpski košarkaš Igor Svetličić, o kojem je Kurir već pisao, gradi karijeru daleko od domaće scene – u Japanu. Zahvaljujući sportskoj stipendiji, Svetličić studira i nastupa za Yamanashi Gakuin University, a njegov talenat ove sezone privukao je i pažnju japanskih medija, ali i profesionalnih klubova.

Japanski mediji su, čim je kročio na parket prvoligaša, uočili uvek vedrog i nasmejanog dvometraša i njegov raskošan talenat, kao i posvećenost.

U trećoj godini studija, Igor i njegov tim ostvarili su veliki uspeh: osvojena je druga divizija u Kanto regiji, čime su stekli pravo da igraju odlučujuće mečeve razmene protiv ekipa iz prve divizije. Te utakmice su, kako ističe, rešene ubedljivo, pa će se naredne sezone takmičiti u prvoj diviziji, što predstavlja veliki iskorak i za igrače i za univerzitet.

Trenira sa japanskim prvoligašem

Tokom iste sezone stigla je i vest koja menja tok karijere ovog mladog Srbina. Glavni trener obavestio je Svetličića da postoji interesovanje profesionalnog kluba Akita Northern Happinets da im se pridruži kao trening-igrač. Reč je o timu koji se takmiči u Prvoj japanskoj ligi, i već je angažovan kod njih od 17. decembra i biće deo njihove ekipe do 12. marta.

Njegova uloga je da trenira sa ekipom i doprinese podizanju intenziteta treninga kako bi prvotimci bili maksimalno spremni za utakmice. Već je napravio dosta kontakta u profesionalnom svetu sporta i na toj dobijenoj mogućnosti je zahvalan.

- Za mene je to bila prva prilika da se oprobam protiv iskusnih profesionalaca i vidim gde sam u ovom trenutku. Već sam mnogo naučio i osećam da je ovo ogromno iskustvo - rekao je Svetličić za Kurir, koji je već napravio dosta kontakta u profesionalnom svetu sprota i na toj dobijenoj mogućnosti zahvalan

Po završetku ovog perioda, Svetličić se vraća na univerzitet, gde ga čeka još čitava godina takmičenja. Stečeno iskustvo, veruje, biće vidljivo na terenu.

- Na meni je da nastavim da radim, treniram i sve što sam naučio ovde primenim u igri - dodao je Igor. 

Put od srpske košarke do japanske profesionalne scene nije lak, ali primer Igora Svetličića pokazuje da se rad, strpljenje i pravi izbori prepoznaju – čak i na drugom kraju sveta.

