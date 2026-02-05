Slušaj vest

Dejan Radonjić nedavno je preuzeo ruski košarkaški klub Zenit i nastanio se u jednom od najlepših gradova na svetu - Sankt Peterburgu.

Premišljao se Dejan Radonjić, nije iz prve preuzeo Zenit, iako je ponuda bila unosna i veliki izazov, bez obzira što Rusi od 2022. ne igraju evropska klupska takmičenja.

Dejan Radonjić kao trener Zenita iz Sankt Peterburga Foto: Pavlov.A.V/Pavlov.A.V

Iskrena odluka

Čini se da je Dejan Radonjić (56) doneo novu energiju u ekipu, jer je u poslednja dva meča deklasirao rivale sa čak 111 poena razlike. Najtrofejniji trener KK Crvena zvezda debitovao je protiv Samare (113:52), a onda na isti način slavio i protiv Jeniseja – 106:56.

- Razgovarali smo, mislim, nekoliko dana, ali iskreno, bila je to laka odluka za mene - rekao je Dejan Radonjić i nastavio:

- Pre svega, za mene je zadovoljstvo što sam ovde. I naravno, znam mnogo o klubu. Imao sam ranije utakmice protiv Zenita i znam koliko je klub veliki i koliko je velika organizacija ovde. Za mene je izazov da uradim nešto dobro sa Zenitom.

Objasnio je Dejan Radonjić i činjenicu da je ekipu preuzeo na polovini sezone, nakon što je Aleksandar Sekulić dobio otkaz zbog slabih rezultata Zenita u VTB ligi.

- Ovo mi nije prvi put da preuzimam ekipu tokom sezone, tako da možemo da razgovaramo o okolnostima. Ono što sam video analizirajući utakmice i razgovarajući sa ljudima iz kluba jeste, da je pre svega važno da igramo mnogo bolje, nego do sada. Po mom mišljenju, izgubili smo devet utakmica, što je za Zenit previše, tako da moramo biti spremni da na terenu uradimo sve kako bismo igrali mnogo, mnogo bolje. Pred nama su neke utakmice, a posle određenog vremena moći ću da govorim malo više o svemu tome. Naravno, najvažnije je da svi budemo spremni za plej-of.

Odbrana ključ uspeha

Ima Radonjić konkretnu viziju kako Zenit treba da izgleda do kraja sezone.

- Imam jasnu ideju. U modernoj košarci važno je biti dobar na oba kraja terena. Da biste pobeđivali, da biste bili šampioni, morate igrati dobru odbranu, ali istovremeno morate biti dovoljno dobri i u napadu. Ono što sam video ovde, jeste da imamo prostora za napredak, i u odbrani i u napadu. U napadu je bilo utakmica gde smo izgledali dobro, ali mislim da možemo biti još bolji. Ipak, u odbrani možda ima više prostora za napredak, nego u napadu. Moramo da radimo, moramo biti spremni za određeni proces. I kao što sam rekao, da budemo dovoljno dobri na oba kraja terena ne samo defanzivno, već i ofanzivno.

Trofejni trener želi da Zenit igra timski, jer je to po njemu ključ uspeha.

- Mislim da je sve važno. Mentalitet je, naravno, bitan, ali kada govorimo o disciplini, možemo govoriti i o disciplini van terena, o poštovanju pravila i o tome kako funkcionišemo kao tim. Dakle, nije u pitanju samo jedna stvar, već mnogo različitih aspekata koji su veoma važni za izgradnju dobrog tima. Pre svega, bilo mi je važno da analiziram sve što sam video, sve o čemu smo razgovarali i informacije koje sam dobio od ljudi iz kluba i stručnog štaba, a zatim da napravim određeni plan. U ovim okolnostima, najvažnije je imati dobar početni plan. Naravno, kasnije će ponovo biti važno praviti planove, ne samo dnevne, već i šire. Ali u startu, sigurno ne mislim da je dobro menjati sve. To nije moj pristup.

Oliver Popović trener košarkaša Zenita, drugog tima Foto: Александр Павлов /www.bc-zenit.com

Sačekao ga Oliver Popović

U Zenitu je Dejan Radonjić sreo i poznata lica, zemljaka Olivera Popovića, bivšeg košarkaša Crvene zvezde koji je trener drugog tima.

- Znam ga već mnogo godina. Igrali smo jedan protiv drugog kao igrači. Ja sam iz Crne Gore, iz Podgorice. Kao trener sam proveo sedam godina i sedam meseci u Budućnosti, a zatim skoro sedam godina u Crvenoj zvezdi. Ali još kao igrač sam igrao u bivšoj Jugoslaviji, tako da se poznajemo zaista dugo. Prvi put smo jedan protiv drugog igrali kada sam imao 16 godina.

Objasnio je Dejan Radonjić i da se košarka poslednjih godina rapidno menja.

- Trener sam 20 godina i mogu reći da je mnogo toga danas drugačije u odnosu na početak moje karijere. Morate biti spremni da se prilagođavate. Ako uporedim svoj rad na početku i danas, to je potpuno drugačije. Na primer, način rada na treninzima. I pristup je drugačiji. Neka filozofija je ostala ista, ali mnogo stvari se promenilo - istakao je Dejan Radonjić i otkrio da je i ranije bio u Sankt Peterburgu, da je grad lep, ali da mu treba savet da izabere restorane u kojima će probati domaće specijalitete.

Zenit u svojim redovima nema srpske košarkaše, ali ima veliki broj stranaca. Od poznatijih igrača za Zenit igraju Amerikanc Trent Frejžer koji je bio član FMP, te njegovi zemljaci Havijer Mun, Aleks Pojtres i drugi, kao i Rusi, iskusni Andrej Voroncevič, te Sergej Karasev, Vladislav Jemčenko, Andrej Martjuk i talentovani Ilja Krivih.