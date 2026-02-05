Slušaj vest

Poslednjih dana situacija u srpskoj košarci daleko je od mirne, a Košarkaški savez Srbije oglasio se tim povodom zvaničnim saopštenjem u četvrtak uveče. Povod za buru bila je smena komesara Košarkaške lige Srbije.

Iz Saveza je upereno prstom ka Partizanu, uz aluzije na aktivnosti i formiranje neformalnih grupa koje su, prema navodima KSS-a, imale za cilj promenu komesara KLS-a.

Saopštenje KSS prenosimo u celosti:

- Svedoci smo u poslednje vreme intenziviranja neformalnih okupljanja i pokušaja stvaranja pritiska na institucije Košarkaškog saveza Srbije i Košarkaške lige Srbije, od strane pojedinaca sa jasnom temom – smena komesara KLS .

Posebno iznenađuje i zabrinjava aktivno uključivanje predsednika KK Partizan u ove aktivnosti, pod pritiskom neformalnih grupa, imajući u vidu ozbiljne probleme sa kojima se njegov klub suočava unutar sopstvenih redova. Smatramo da bi fokus rukovodstva jednog kluba trebalo da bude isključivo na rešavanju internih pitanja, a ne na pokušajima da se kroz neformalno „kadriranje“ utiče na rad i regularnost KLS-a.

Košarkaški savez Srbije zahteva da KLS funkcioniše u skladu sa važećim propisima, jasno definisanim procedurama i nadležnostima u cilju potpune regularnosti lige. Svaki pokušaj narušavanja institucionalnog poretka, mimo legitimnih i zakonom predviđenih kanala, predstavlja direktan udar na integritet takmičenja i regularnost košarke u Srbiji.

Takođe, smatramo krajnje neprimerenim i štetnim javne istupe pojedinaca koji se predstavljaju kao novinari, a koji kroz antidržavni narativ pokušavaju da diskredituju sportske institucije i dodatno destabilizuju košarkaški sistem.

Jasno poručujemo da će Košarkaški savez Srbije nastaviti da radi isključivo u interesu košarke, poštujući zakon, principe fer-pleja i regularnosti. Na sve pokušaje pritisaka, spinova i neosnovanih napada odgovaraćemo argumentima, činjenicama, dokumentacijom i institucionalno, a ukoliko bude potrebno, i korišćenjem svih raspoloživih pravnih sredstava - stoji u saopštenju KSS.

Košarkaški klub Partizan nije dugo čekao na reakciju, pa je svega sat vremena nakon saopštenja Košarkaškog saveza Srbije uputio oštar odgovor.

- KK Partizan Mozzart Bet odbacuje navode iz saopštenja KSS o umešanosti predsednika Ostoje Mijailovića u rad bilo kakvih neformalnih grupa, kao i bilo kakve aktivnosti predstavnika Partizana na teme na koje se u saopštenju KSS navode.

U skladu sa dobro poznatim narativom saopštenja, lako se zaključuje ko je inspirator, a možda i neposredni autor istog. Na žalost, nekadašnji predsednik klubova kojima je menjao adrese i PIB po nahođenju, izgleda je i ovog puta pogrešio adresu i pomešao KK Partizan sa nekim koga bi trebao da se dobro seća.

Ali bez želje za daljim licitiranjem o motivima saopštenja KSS, KK Partizan svakako brine prvenstveno o svojim redovima i svojim interesima, a okrenut je utakmici protiv Panatinaikosa, kao i borbi za prvo mesto u poslednjem kolu grupne faze ABA lige - stoji u saopštenju KSS.