Iako se sa velikom dozom uzbuđenja čekao 5. februar u NBA ligi, uz spekulacije da bi Milvoki Baksi mogli da povuku radikalan potez i rastanu se sa Janisom Adetokumbom, stiglo je brzo razrešenje, od toga nema ništa.

Kako prenosi ugledni ESPN-ov insajder Šams Čaranija, čelnici Milvokija obavestili su sve ostale franšize da grčki superstar ostaje u Viskonsinu i nakon isteka trejd dedlajna, koji se danas završava u 21 čas po srednjoevropskom vremenu.

- Milvoki Baksi obavestili su sve ostale timove da zadržavaju Janisa Adetokumba do kraja trejd dedlajna i počeće da se bave ostalim trejdovima - napisao je Šems.

Šams Čaranija je otkrio da je Milvoki postigao dogovor sa Finiks Sansima oko trejda, prema kojem bi Kol Entoni i Amir Kofi trebalo da se presele u Arizonu, dok bi u suprotnom smeru stigli Nik Ričards i Najdžel Hejs-Dejvis.

Janis Adetokumbo je član Milvoki Baksa još od 2013. godine, što znači da aktuelnu sezonu igra kao svoju 13. u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.