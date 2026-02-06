Slušaj vest

Košarkaši Vašingtona napravili su veliko iznenađenje prethodne noći, pošto su na gostovanju pobedili favorizovane Detroit Pistonse - 126:117.

Gosti su vodili tokom celog meča, a najvećih plus 22 (45:23) imali su na početku druge četvrtine.

U ekipi Vašingtona bolji od ostalih je bio Vil Rajli sa 20 poena, šest skokova i pet asistencija, Šarif Kuper je dodao 18 poena, uz pet asistencija.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević dobio je šansu na ovom meču i odmah pokazao da mu je mesto u najjačoj ligi sveta. Za samo 11 minuta igre imao je impresivan učinak - ubacio je 14 poena uz sjajne procente šuta za tri - 3/4.

Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP

Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Kejd Kaningem sa 30 poena, uz po osam skokova i asistencija, Dankan Robinson je zabeležio 21 poen, a Osar Tompson je dodao 13 poena, uz devet uhvaćenih i četiri ukradene lopte.

Detroit ostaje na prvom mestu Istočne konferencije sa 37 pobeda i 13 poraza, dok je Vašington na 13. poziciji sa 14 pobeda iz 50 utakmica.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

