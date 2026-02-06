Slušaj vest

Košarkaši San Antonija savladali su prethodne noći na gostovanju Dalas Maverikse rezultatom 135:123.

Goste je do pobede u teksaškom derbiju vodio Viktor Vembanjama sa 29 poena, 11 skokova, šest asistencija i tri blokade, Harison Barns je postigao 19 poena, a poen manje je upisao Stefon Kasl, uz sedam skokova i šest asistencija.

U ekipi Dalasa četvrti put uzastopno preko 30 poena postigao je prvi izbor na NBA draftuKuper Fleg.

Fleg je postigao 32 poena, pa se tako 19-godišnjak pridružio Majklu Džordanu, Bernardu Kingu, Alenu Ajversonu i Džejlenu Grinu kao jedini "ruki" koji je postigao najmanje 30 poena u četiri uzastopna meča od spajanja NBA i ABA lige od sezone 1976/77.

U porazu svog tima Fleg je upisao i šest skokova, četiri asistencije, tri blokade i dve ukradene lopte. Učinak od 32 poena imao je i Nadži Maršal, uz šest skokova, Maks Kristi je dodao 20 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, dok je dabl-dabl ostvario Danijel Geford sa 16 poena i 10 skokova.

San Antonio posle trećeg vezanog trijumfa zauzima drugo mesto na Zapadu sa skorom 35/16, a Dalas je 12. sa 19 pobeda i 32 poraza.

