Slušaj vest

Sjajni hrvatski centar Ivica Zubac napustio je Los Anđeles Kliperse.

Poslednjeg dana trejda Zubac i Kobi Braun prešli su u Indijanu u zamenu za Benedikta Maturina, Ajezu Džeksona i tri pika na draftu, dva iz prve i jedan iz druge runde.

Odlazak Hrvata teško je pao njegovom saigraču i dobrom prijatelju Bogdanu Bogdanoviću.

Zubac u dresu Klipersa. Foto: Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kapiten Srbije na Instagramu je podelio zajedničke fotografije uz jednu dirljivu poruku.

"Terca na tišinu, brate... Mnogo fališ, ali cepaj dalje", poželeo je Bogi sreću sada već bivšem saigraču.

Usledio je zanimljiv odgovor Hrvata.

"Brat moj. Sve ćemo mi njima vratiti. Samo cepaj i ne daj nikome", poručio je Zubac.

Ne propustiteKošarkaKAO DA JE NEKO PROKLEO JOKIĆEV DENVER! Katastrofalne vesti stižu iz Amerike: Vukao je Nagetse dok Nikole nije bilo, a sada mora na dužu pauzu!
Pejton Votson
KošarkaKAKVO ĆE OVO RIVALSTVO BITI! Revolveraški okršaj Vembanjame i Flega: Francuz odneo pobedu, a čudesni tinejdžer nastavio da piše istoriju! (VIDEO)
Kuper Fleg
KošarkaSRBIN ZA 11 MINUTA NAPRAVIO ŠOU NA TERENU! Dobio šansu i odmah pokazo da mu je mesto u NBA! Tristan sipao trojke, Vašington napravio senzaciju!
Tristan Vukčević
KošarkaPOVREDIO SE LUKA DONČIĆ! Uhvatio se za nogu i odmah otišao u svlačionicu - nije mogao da veruje šta ga je snašlo! (VIDEO)
Screenshot 2026-02-06 073236.jpg

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets