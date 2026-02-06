Kapitenu Srbija teško je pao odlazak Hrvata iz Klipersa.
"BRAT MOJ... SVE ĆEMO MI NJIMA VRATITI!" Prepiska Srbina i Hrvata zapalila Instagram i oduševila region!
Sjajni hrvatski centar Ivica Zubac napustio je Los Anđeles Kliperse.
Poslednjeg dana trejda Zubac i Kobi Braun prešli su u Indijanu u zamenu za Benedikta Maturina, Ajezu Džeksona i tri pika na draftu, dva iz prve i jedan iz druge runde.
Odlazak Hrvata teško je pao njegovom saigraču i dobrom prijatelju Bogdanu Bogdanoviću.
Zubac u dresu Klipersa. Foto: Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Kapiten Srbije na Instagramu je podelio zajedničke fotografije uz jednu dirljivu poruku.
"Terca na tišinu, brate... Mnogo fališ, ali cepaj dalje", poželeo je Bogi sreću sada već bivšem saigraču.
Usledio je zanimljiv odgovor Hrvata.
"Brat moj. Sve ćemo mi njima vratiti. Samo cepaj i ne daj nikome", poručio je Zubac.
