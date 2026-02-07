Slušaj vest

Nikola Jokić već godinama je jedan od najboljih igrača NBA lige, ali je do samog vrha došao trnovitim putem.

Nije bio planiran kao veliki projekat, ali je iskoristio šansu koju je dobio i vremenom ušao u legendu, kako Denver Nagetsa, tako i čitavog takmičenja.

Zanimljivu, ali i bizarnu priču o Jokiću ispričao je njegov bivši saigrač Majkl Porter Džunior. On je draftovan 2018. godine od strane Nagetsa, ali ga je čak 13 timova preskočilo i očekivalo se da bude izabran ranije, te je zbog toga želeo svima da dokaže da su pogrešili. U Denver je stigao kada je, tada 22-godišnji, Jokić tek krenuo ka vrhu, a prvi utisak o Nikoli nije mu bio idealan.

- Iskreno, u početku nisam mislio da je toliko dobar. Mislio sam da je Mejson Plamli bolji od Džokera na početku - počeo je priču Majkl Porter Džunior u podkastu kod Kema Džonsona, pa dodao:

- Ali stalno sam slušao Montea Morisa kako mi govori: ‘Brate, ti ne razumeš. Jokić bi mogao da daje 50 poena svako veče kad bi hteo.’ I ja to nisam video odmah na treninzima. On je jednostavno takav, može da dodaje, ne mora stalno da dominira. Ali onda su krenule utakmice i ja sam počeo da shvatam: ‘Čoveče, ovo je nestvarno.’ Nikada nisam video igrača koji to radi na takav način.

Nikola Jokić je te sezone prosečno beležio 20,1 poen, 10,8 skokova, 7,3 asistencije i 1,4 ukradenu loptu i završio je četvrti u MVP glasanju, a prvi put se pojavio na Ol-star meču i u idealnoj petorci NBA lige.

- Ljudi misle da su njegova dodavanja neverovatna. Za mene, njegov najbolji kvalitet je mekan dodir. Svaki flouter je ulazio, levom, desnom rukom, sa leve, desne noge. Tada sam znao da je poseban. A onda, kada sam video njega i Džamala u tom njihovom napadu, vrlo brzo sam shvatio da imamo nešto posebno - zaključio je Majkl Porter Džunior.

