Boston Seltiksi bili su bolji od Majami Hita, a Nikola Jović odigrao je veoma loš meč.
NBA
KATASTROFALNO VEČE NIKOLE JOVIĆA: Srbin očajan u novom porazu Majamija! (VIDEO)
U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.
Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96).
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Jović je za malo više od šest minuta na parketu uspeo da promaši pet šuteva, ne postigne ni poen, a od učinka je imao tek jednu asistenciju.
Boston je do pobede nosio Vigins sa 26 poena, a Nikola Vučević je na debiju za Seltikse ostvario dabl-dabl sa 11 poena i 12 skokova.
Pogledajte i detalje sa ovog meča:
