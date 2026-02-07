Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.

Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96).

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jović je za malo više od šest minuta na parketu uspeo da promaši pet šuteva, ne postigne ni poen, a od učinka je imao tek jednu asistenciju.

Boston je do pobede nosio Vigins sa 26 poena, a Nikola Vučević je na debiju za Seltikse ostvario dabl-dabl sa 11 poena i 12 skokova.

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

