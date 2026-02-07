Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.

Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96), a na terenu ponovo nije bilo Bogdana Bogdanovića.

Bogdanović je bio na klupi, ali nije ušao niti jedan sekund u igru u pobedi Los Anđeles Klipersa na gostovanju Sakramento Kingsima (114:111).

Kliperse je do pobede vodio Lenard sa 31 poenom, devet skokova i sedam asistencija, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

