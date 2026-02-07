Detroit Pistonsi ubedljivo su savladali Njujork Nikse, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
NBA
PISTONSI DEMOLIRALI NIKSE: Pogledajte kako je Detroit ostvario ubedljivu pobedu protiv Njujorka (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.
Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96), a na terenu ponovo nije bilo Bogdana Bogdanovića u pobedi Klipersa protiv Sakramenta.
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Uzbuđenja nije bilo u Detroitu gde su domaći Pistonsi demolirali Njujork Nikse sa 118:80. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši