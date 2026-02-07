Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.

Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96), a na terenu ponovo nije bilo Bogdana Bogdanovića u pobedi Klipersa protiv Sakramenta.

Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Uzbuđenja nije bilo u Detroitu gde su domaći Pistonsi demolirali Njujork Nikse sa 118:80. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

