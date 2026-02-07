Milvoki Baksi pobedili su Indijana Pejserse, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
NBA
BAKSI SRUŠILI PEJSERSE: Pogledajte kako je Milvoki ostvario pobedu protiv Indijane (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.
Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96), a na terenu ponovo nije bilo Bogdana Bogdanovića u pobedi Klipersa protiv Sakramenta.
Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Milvoki Baksi su u neizvesnom meču savladali Indijana Pejserse sa 105:99, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši