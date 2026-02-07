Slušaj vest

Samo nekoliko dana nakon velikog trejda između Dalasa i Vašingtona, novi centar Vizardsa Entoni Dejvis je završio sezonu u NBA ligi.

Vašington je doneo odluku da košarkaša oko kog planira da gradi igru ne vraća na teren do kraja sezone, kako bi se u potpunosti oporavio od povrede i maksimalno spreman dočekao sledeću sezonu u kojoj će ova ekipa imati velike ambicije.

Informaciju je objavio NBA insajder Kris Hejns.

Dejvis je u Vašington stigao iz Dalas Maveriksa u smiraj trejd-roka, u velikoj razmeni u kojoj su Vizardsi dobili i Džejdena Hardija, Di'Anđela Rasela i Dantea Egzuma.

U Dalas u otišli Kris Midlton, EJ Džonson, Tajus Džouns, Marvin Begli i draft kompenzacija.

Kako je nešto ranije u Vašington stigao i Tre Jang, jasna je namera ove ekipe da sačuva Dejvisa i konačno napadne nešto veliko od sledeće sezone.

Ova sezona je već izgubljena, Vizardsi imaju skor 14–36, tek su na 13. mestu Istočne konferencije i nemaju šansu da se nađu u doigravanju.

Podsetimo, Dejvis je i prošle godine bio deo ogromnog trejda, u sklopu kog je on završio u Dalasu, a Luka Dončić u LA Lejkersima.

