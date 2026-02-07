Slušaj vest

Nove nevolje za Denver Nagetse! Tim iz Kolorada nema sreće sa povređenim igračima ove sezone, te je klub potvrdio da će Pejton Votson odsustvovati najmanje četiri nedelje zbog istegnuća zadnje lože.

- Votson je doživeo istegnuće zadnje lože i ponovo će se obaviti pregledi za četiri nedelje - stoji u saopštenju Nagetsa.

Nova zvezda Denvera - Pejton Votson Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Ovo znači i nove četiri nedelje pakla za Nikolu Jokića i saigrače pošto Nagetsi ponovo neće biti kompletni.

Sve je krenulo od povreda Erona Gordona i Kristijana Brauna, pa su onda van terena bili Nikola Jokić i Jonas Valačnijunas, sada je u problemu i Votson i sve to ima ogroman uticaj na igru.

Votson je u odsustvu Jokića prosečno beležio 21,4 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija po meču, tako da je jasno da će Denver imati veliki problem.

Ne propustiteKošarkaNIKOLA JOKIĆ U ULOZI TRENERA! Kamera zabeležila zanimljivu scenu na klupi Denvera: Srbin davao instrukcije saigraču, ovaj izdominirao na terenu! (VIDEO)
Nikola Jokić
Košarka"NIKADA VIŠE NEĆEMO VIDETI NEŠTO POPUT OVOGA!" Amerikanac stao pred kamere, pa digao glas zbog Jokića: "Već sam umoran od toga..."
Nikola Jokić i Pejton Votson
KošarkaPROMAŠIO OTVORENU TROJKU ZA POBEDU POSLE JOKIĆEVOG SAVRŠENOG DODAVANJA! Pogledajte kako je Somborac reagovao kada je lopta izašla iz obruča! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaAU, AU, AU! PROTRLJAJTE OČI PRE NEGO ŠTO POGLEDATE ŠTA JE URADIO NIKOLA JOKIĆ! Trenutak nepažnje protivnika je bio dovoljan da ih surovo kazni (VIDEO)
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir