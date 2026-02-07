Slušaj vest

Nove nevolje za Denver Nagetse! Tim iz Kolorada nema sreće sa povređenim igračima ove sezone, te je klub potvrdio da će Pejton Votson odsustvovati najmanje četiri nedelje zbog istegnuća zadnje lože.

- Votson je doživeo istegnuće zadnje lože i ponovo će se obaviti pregledi za četiri nedelje - stoji u saopštenju Nagetsa.

Nova zvezda Denvera - Pejton Votson

Ovo znači i nove četiri nedelje pakla za Nikolu Jokića i saigrače pošto Nagetsi ponovo neće biti kompletni.

Sve je krenulo od povreda Erona Gordona i Kristijana Brauna, pa su onda van terena bili Nikola Jokić i Jonas Valačnijunas, sada je u problemu i Votson i sve to ima ogroman uticaj na igru.

Votson je u odsustvu Jokića prosečno beležio 21,4 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija po meču, tako da je jasno da će Denver imati veliki problem.

