Košarkaši Beča i Zadra odigrali su meč u okviru ABA lige i hrvatski tim slavio je sa 86:77.

Ipak, umesto o košarkaškom meču, Evropa bruji o huliganskom haosu koji se desio po završetku utakmice.

Austrijski "Heute" preneo je da je između 50 i 60 maskiranih huligana, naoružanih drvenim palicama za bejzbol i čeličnim šipkama, planiralo brutalan napad na hrvatske navijače posle košarkaške utakmice u Beču u petak uveče. Incident se odigrao na auto-putu A2, u blizini mesta Traiskirhen, a brza reakcija policije sprečila je veći sukob.

Bečka policija je tokom večeri dobila informacije o desetinama vozila sa stranim registarskim tablicama koja su se kretala ka glavnom gradu Austrije. Prema navodima policije, postojala je jasna sumnja da je cilj tih grupa bio obračun sa hrvatskim navijačima koji su doputovali na utakmicu.

Oko 21 čas, vozila su primećena zaustavljena na zaustavnoj traci kod Lebersdorfa. Više vozača je prijavilo navodni lančani sudar, ali je policija kasnije saopštila da je reč o lažnoj dojavi.

Nedugo zatim, 15 do 20 automobila uočeno je na paralelnom putu uz auto-put A2, odakle su desetine osoba izašle iz vozila i pokušale da se preko nasipa približe hrvatskim navijačima. Kod njih su pronađene drvene palice i čelične šipke, koje je policija zaplenila.

Do direktnog sukoba na kraju nije došlo – huligani su se vratili u vozila i pobegli pre nego što su stigli do svojih meta. Tokom intervencije pojavile su se i dojave o zapaljenim automobilima, ali su se i one ispostavile kao netačne.

Ipak, tokom same policijske akcije došlo je do saobraćajne nezgode kada se vatrogasno vozilo sudarilo sa automobilom koji je pokušavao da mu se skloni sa puta. Tom prilikom povređeno je pet osoba.

Policija je saopštila da su sve ostale prijave o oštećenjima vozila i povređivanju ljudi koji nisu učestvovali u incidentu – bile neosnovane.

